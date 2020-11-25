Центробанк России оценил возможность снижения ключевой ставки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом в среду, 25 ноября, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время своего выступления в Государственной думе.

Она отметила, что в настоящее время нет опасений по поводу увеличения долговой нагрузки граждан и бизнеса из-за роста кредитования.

- Снижение ставок в последние годы в результате снижения инфляции и мягкой денежно-кредитной политики делает кредитование для граждан и бизнеса менее обременительным. На фоне тяжелой эпидемиологической и экономической ситуации Центробанк дал послабления для банков для того, чтобы кредитный процесс не был заморожен, - отметила Эльвира Набиуллина.

Глава Банка РФ выразила уверенность в том, что отечественная банковская система сможет преодолеть кризис на фоне эпидемии, не потеряв при этом свою устойчивость.

Набиуллина добавила также, что проект закона о праве Банка России устанавливать требования к банкам по продаже финансовых продуктов планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию следующего года.