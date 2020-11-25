МВД опровергло сообщение об увеличении числа штрафов за отсутствие масок в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство внутренних дел опровергло сообщение об указании увеличить число штрафов за отсутствие масок в Москве.

«Информация, размещенная в телеграмм-канале "Baza" о том, что руководством столичной полиции было дано указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок у граждан, не соответствует действительности», - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице ведомства в Twitter.

В Министерстве сообщают, что сотрудники полиции в ежедневном режиме совместно с другими ведомствами продолжают выявлять граждан, нарушающих установленный масочный режим. В ведомстве напоминают, что все правонарушители привлекаются к ответственности в соответствии с законом.

Как писал сайт kp.ru, в Москве продолжаются рейды Роспотребнадзора, усилился режим по проверкам соблюдения масочно-перчаточного режима. Ранее приняли решение штрафовать не только продавцов товаров, но и покупателей, которые находятся в магазинах и других массовых местах без масок.