Песков прокомментировал публикацию о женщине, которой приписывают знакомство с Путиным

Песков оценил публикацию о женщине, которой приписывают знакомство с Путиным Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил публикацию о женщине, которой приписывают знакомство с президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера заявил, что не ознакомился с данной публикацией и ничего не знает о даме по имени Светлана Кривоногих.

- Я вообще впервые слышу о такой женщине, ничего вам не могу сказать по этому поводу. Я никогда об этом ничего не слышал, ничего не знаю. С публикацией о Светлане Кривоногих лично не знакомился, - сообщил Дмитрий Песков в среду, 25 ноября, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Публикация, о которой идет речь, накануне появилась в одном из телеграм-каналов. Там сообщалось, что у российского президента Владимира Путина якобы есть знакомая, которую зовут Светлана Кривоногих.