Сильнейшие ливни не прекращают в Египте на протяжении нескольких дней Фото: REUTERS

Сильные ливни идут в Египте на протяжении нескольких дней, а в среду, 25 ноября, дождь с градом обрушился на столицу страны Каир. Некоторые улицы египетской столицы затоплены

Больше всего от непогоды пострадала провинция Красное море, а также сложная ситуация на Синае. Спасатели приведены в состояние повышенной готовности.

Еще в начале ноября, сильные дожди привели к многочисленным авариям и закрытию междугородного автомобильного сообщения в ряде районов Египта. Так на трассе соединяющей Каир и курортный город Хургада, мощными селевыми потоками с дороги смыло рейсовый автобус. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. После случившегося власти закрыли многокилометровый участок трассы.

Напомним, этой осенью ливни и наводнение обрушились на юг Франции. В результате происшествия два человека пропали без вести. Уровень реки Гардон поднялся до отметки в 7,5 метров