Сборную России по биатлону изолировали из-за коронавируса перед Кубком мира

У спортсменов из сборной России зафиксировали заражение коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У спортсменов из сборной России зафиксировали заражение коронавирусом перед стартовым этапом Кубка мира, проходящим в Финляндии.

«Члены команд оповещены и изолированы. Органы здравоохранения Финляндии проинформированы о случившемся и примут дальнейшее решение", - говорится в официальном Twitter-аккаунте Международного союза биатлонистов (IBU).

В сообщении отмечается, что положительный результат на коронавирусную инфекцию также получили участники команд Латвии и Молдавии.

Открытие кубкового сезона пройдет 27 ноября 2020 года в финском Контиолахти. Кубок мира по биатлону 2020/2021 будет состоять из девяти полноценных этапов, которые начнутся 3 декабря 2020 года в шведском Эстерсунде. Завершатся соревнования 21 марта 2021 года в норвежском Холменколлене.

Ранее коронавирусная инфекция была обнаружена у восьми игроков и пяти членов тренерского штаба юношеской сборной России по футболу (игроки 2005 года рождения). Команда находится на сборах в Железноводске. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.