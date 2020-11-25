Риэлторы спрогнозировали, сколько будет стоить жилье в Москве через полгода Фото: Евгения ГУСЕВА

Риэлторы дали прогноз, как изменятся цены на новостройки в Москве. По мнению экспертов рынка, ждать снижения цены не стоит. Ценник будет только расти, повышение составит в пределах 1-3 процентов ежемесячно.

В компании «НДВ-Супермаркет Недвижимости» отмечают, что предпосылок к снижению сейчас нет.

После весеннего падения, когда пандемия ударила по рынку жилья, начался рост благодаря льготной ипотеке.

- По июля 2020 года средняя стоимость "квадрата" составила в столице более 250 тыс. руб. До сегодняшнего дня последующий рост цен в Москве остается традиционным - порядка +1-2 процентов к цене предыдущего месяца, - комментируют «Российской газете» специалисты.

Скорее всего, до Нового года цены на московское жилье прибавят 1 процент, а в праздничный январь прибавки не будет, сохранятся цены конца 2020 года. Нулевая прибавка будет и в мае, месяце, когда много выходных.

- А вот в феврале-апреле рост составит до 2-3 процентов. Таким образом через полгода средняя «квадрата» в Москве (в пределах МКАД) будет колебаться в районе 275 - 280 тыс. руб., - делают вывод эксперты.

В новой Москве к маю ценник вырастет со 152 до 161,5 тыс. руб. В Подмосковье прибавка будет не так заметна – со средних 104 тыс. руб. до 108 тыс.

Тем временем, кредиты для россиян стали менее доступны. Банки одобряют только каждую пятую заявку, хотя год назад выдавали займ каждому третьему, сообщает Пятый канал.