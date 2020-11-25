Названы продукты, помогающие защититься от коронавируса

Цитрусовые помогут защитить от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Британский врач Гита Мейкер-Кларк назвала продукты, которые помогут организму защититься от коронавирусной инфекции. Помимо основных способов защиты от коронавируса – ношение масок, перчаток и социальной дистанции, необходима «сильнейшая иммунная система, которую мы можем построить».

Врач посоветовала есть больше свежих фруктов и овощей, а также снизить потребление сахара. Об этом доктор рассказала в беседе с Daily Express. Кроме того, она подчеркнула важность продуктов, богатых витамином C — цитрусовые, брокколи, брюссельскую капусту, сладкий перец.

"Витамины работают «в связке». Имунная система требует комплекс витаминов: A, C, D, E, B6 и B12, фолаты, цинк, железо, медь и селен ", — пояснила она.

Витамин А можно восполнить употребляя зеленые овощи, морковь, тыкву и сладкий картофель. Витамин Е - из миндаля, фундука, арахиса, шпината и подсолнечного масла. По ее словам, витамин D находится в небольшом количестве продуктов, и его лучше пополнять с помощью БАДов. Их лучше принимать поздней осенью и зимой, когда меньше солнечного света.

Что касается остальных макроэлементов, то, по словам доктора, все они «поступают в организм через цельные продукты, в основном фрукты и овощи».

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