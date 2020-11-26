Как коронавирус будет протекать после прививки, рассказал эпидемиолог Роспотребнадзора

Эпидемиолог Роспотребнадзора: привитые от COVID в случае болезни не будут иметь осложнений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Привитые от коронавирусной инфекции могут заразиться ей, однако после вакцинации заболевание будет протекать легче и без осложнений. Об этом в четверг, 26 ноября, рассказал замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

- Могут заразиться и те, кто провакцинировался. Но, как и при любой другой вакцинации, заболеют они уже иначе. Абсолютной защиты не бывает даже после прививки, но у привитых вирус протекает легче и без осложнений. Это ключевой фактор, - объяснил эксперт в интервью РИА Новости.

Так, прививка поможет избежать пневмонии, поражения сердца, почек, энцефалопатии в случае заражения.

Александр Горелов отметил, что даже после вакцинации необходимо носить маску, поскольку это средство индивидуальной защиты существенно снижает риск заражения коронавирусом. Еще один важный аспект – соблюдение социальной дистанции, которое необходимо даже для привитых.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал о самых распространенных симптомах коронавируса у детей. Юные пациенты чаще всего страдают от кашля и температуры, реже у них наблюдаются проблемы с желудком.