Когда начнется масштабный выпуск вакцин против коронавируса в РФ, рассказал Мурашко

Мурашко назвал сроки начала масштабного выпуска вакцин против COVID-19 в РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на XI Всероссийском конгрессе пациентов сообщил, что в настоящее время производители вакцин против коронавирусной инфекции в России близки к выходу на масштабный выпуск препарата.

«Сейчас производители фактически находятся в финальной стадии масштабирования производства», — передает ТАСС слова Мурашко.

Объёмы препаратов от коронавируса, которые на сегодняшний день сданы на государственный контроль качества, позволяют говорить о том, что в декабре 2020 года — январе 2021 года они значительно возрастут, подчеркнул глава федерального ведомства.

Это, по его словам, позволит «начать движение сначала по определённым категориям населения», в затем выйти уже на более широкие масштабы.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется. При этом она подчеркнула, что массовая вакцинация населения в России начнется в начале 2021 года и будет совершенно добровольной.