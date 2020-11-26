Парламент Азербайджана призвал исключить Францию из Минской ОБСЕ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент Азербайджана призвал правительство страны обратиться в ОБСЕ для исключения Франции из Минской группы.

На заседании азербайджанского парламента 26 ноября было принято заявление с выражением протеста против резолюции сената Франции.

Спикер парламента Сахиба Гафарова сказала, что "азербайджанцы сплотятся вокруг главы республики Ильхама Алиева и выстоит против грязных деяний, направленных против государства и народа". Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает РИА Новости.

Напомним, что накануне сенат Франции принял резолюцию, призывая правительство признать Нагорный Карабах.

Премьер-министр Армении назвал это решение французского сената историческим.

Напомним, что 9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно мирному договору в регион направляются российские миротворцы, а Армения и Азербайджан обмениваются пленными и телами убитых. При этом, в соответствии с соглашением, Агдамский район, Кельбаджарский район и Лачинский возвращаются в состав Азербайджана.