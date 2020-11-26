Врач назвал четыре правила, которые уберегут от COVID-19 в новогодние праздники

До Нового года остается все меньше времени. Совсем скоро миллионы человек устремятся в торговые центры за подарками для близких. Как уберечься от COVID-19 в это время, посоветовал врач семейной медицины Юрий Ярошенко.

Избегайте мест скопления людей

Это самый главный совет. Не стоит бросаться в толпу народа, даже если там самые сладкие скидки. В местах массового скопления риск заражения увеличивается пропорционально.

- Вирус передается воздушно-капельным путем. Это передача посредством разговора, кашля и так далее. То есть, все основные заражения происходят там, где есть скученность людей, - отмечает врач в беседе с Пятым каналом.

Если отложить поход в магазин нельзя, то нужно держать дистанцию в 1,5 метра. Выбирать для посещения максимально непопулярное время, желательно первую половину дня. А лучше всего совершать покупки онлайн.

Не забывайте надевать маску

Маска обязательный атрибут в 2020 году. Она помогает перехватить микрочастицы вируса, обеспечивая частичную безопасность.

Проводите время в компании близких

Во время пандемии нужно постараться минимизировать контакты с малознакомыми людьми. Лучше предпочесть общение с родными, так вы хотя бы можете быть минимально уверены в их здоровье.

Не забывайте мыть руки

Это один из важных советов во все времена. В пандемию подобную процедуру стоит проводить чаще.

Стоит мыть руки перед едой, после возвращения с улицы, а от рукопожатий вовсе отказаться.

Ранее общественники предложили ограничить продажу спиртного 1 и 2 января, чтобы избежать проблем со здоровьем у россиян и предотвратить всплеск преступности, сообщает RT.