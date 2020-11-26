Сборная России по биатлону примет участие в Кубке мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная России по биатлону примет участие в первом этапе Кубка мира, который пройдет в Финляндии, несмотря на случаи заражения коронавирусом среди спортсменов команды, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

26 ноября стало известно, что тесты на коронавирус Антона Бабикова, а также врачей сборной Романа Лейфера, Евгения Шутова и массажиста Валерия Лашина оказались положительными.

"Со сборной России снят карантин, старт Кубка мира пропустят только Бабиков и [Евгений] Гараничев", - говорится в сообщении.

Антон Бабиков будет на изоляции до 1 декабря. Гараничев пропустит соревнования в связи с тем, что жил в одном номере с Бабиковым. Он будет изолирован до 5 декабря, несмотря на то, что его тест показал отрицательный результат.

27 и 28 ноября сборная России повторно пройдет тестирование на коронавирус.

Кроме сборной России, вирус выявлен в сборных Латвии, Молдавии, Франции и Румынии.

Первый этап Кубка мира по биатлону состоится в Финляндии с 28 по 29 ноября. Там же пройдет второй этап - с 3 по 6 декабря.

Напомним, что в мире, согласно последним данным, выявлено более 60 миллионов случаев коронавируса.

За последние сутки в России выявлено свыше 25 тысяч случаев коронавирусной инфекции, что является антирекордом за весь период пандемии в стране.