Тесты на коронавирус за семь дней перед госпитализацией в РФ отменят

В России хотят отменить обязательное тестирование на коронавирус за семь дней до госпитализации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России хотят отменить обязательное тестирование на коронавирус за семь дней до госпитализации, потому что у некоторых пациентов симптомов попросту может не быть. Минздрав уже подготовил новый проект приказа с этим пунктом.

«Требование, которое связано с необходимостью выполнения лабораторного анализа на COVID-19 перед госпитализацией за 7 дней... - в этом нет необходимости при условии отсутствия каких-либо клинических проявлений», - заявил замминистра здравоохранения России Евгений Камкин.

В ходе XI Всероссийского конгресса пациентов он добавил, что медицинское учреждение, в которое попадает пациент, все равно проведет тест «любым доступным для медицинской организации способом».

Ранее KP.RU составило для читателей инструкцию с актуальной информацией об анализах на коронавирус COVID-19 в России и в мире. Как и где сделать тест платно и бесплатно. А также отзывы врачей и пациентов об особенностях диагностики в разных странах. Главный метод тестирования COVID-19 – это ПЦР-тест, который использует полимеразную цепную реакцию.