В ГИБДД пояснили методику наказания водителей за разговоры по телефону

В ГИБДД пояснили методику наказания водителей за разговоры по сотовому Фото: "КП" Архив

ГИБДД уточнили методику наказания водителей за разговоры по сотовому телефону, а точнее штрафы, которые будут выписываться на основании данных, полученных при помощи так называемого программного модуля, установленный на систему фото-видеофиксации нарушений «Стрелка-360».

Для того чтобы сотовый не путали с другим предметом, будут делать десять фотографий с изображением нарушителя. Лица водителей в ГИБДД при этом пообещали ретушировать. Об этом говорится в письме с разъяснениями на имя первого замминистра внутренних дел Александра Горового, направленное начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову, передает РБК.

На данный момент программный модуль установлен на восьми средствах автоматической фиксации, а штрафы при помощи такой системы контроля будут выписывать не только за использование сотового за рулём (за что нарушитель должен заплатить 1 500 рублей), но и за непристёгнутые ремни безопасности (по 1 000 рублей).