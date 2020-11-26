ВВС США рассекретили видеозапись испытания сброса имитатора ядерной бомбы В61-12 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВВС Соединённых Штатов рассекретили видеозапись испытания сброса имитатора ядерной бомбы В61-12 с истребителя-бомбардировщика F-35

Бомба, содержащая как неядерные компоненты, так и имитаторы ядерных компонентов, была сброшена из бомбового отсека, когда бомбардировщик осуществлял полет на сверхзвуковой скорости на высоте 10,5 тысяч футов (примерно 3,2 тысячи метров). B61-12 достиг района цели через 42 секунды после сброса.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как имитатор ядерной бомбы планирует в свободном падении, после чего на ее корпусе активируются двигатели.

Как передает издание The Drive со ссылкой на пресс-релиз лаборатории Сандия, испытания имитатора бомбы состоялись еще 25 августа на полигоне Тонопа в штате. B61-12 также назвали первым оружием в этом семействе ядерных бомб, которое обладает системой точного наведения в виде хвостового комплекта с GPS-навигатором.