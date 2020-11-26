Путин заявил о ликвидации опасных объектов в Усолье-Сибирском Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Усолье-Сибирском Иркутской области локализованы и ликвидированы самые опасные объекты, а также предотвращено попадание химикатов в водные артерии. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Самое главное, предотвращено расползание токсичного пятна, попадание химикатов в водные артерии, последствия могли бы быть непредсказуемыми просто», - заявил российский лидер во время совещания о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории Усолье-Сибирское.

Путин обратил внимание на то, что была снята угроза для жизни и здоровья граждан, проживающих в городе. По его словам, удалось «предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы».

Однако глава государства назвал сложившуюся в городе экологическую ситуацию неординарной и серьезной, пообещав держать ее под личным контролем.

«Это очень серьезная ситуация. Просто так нельзя к этому проекту относиться, как к какому-то обычному текущему делу и к текущей работе», - сказал он.

Предприятие химпромышленности «Усольехимпром», построенное в 1936 году, прекратило свою работу в 2010 году. В настоящее время на его территории площадью 610 га находится свыше 200 заброшенных промышленных объектов, в том числе цех ртутного электролиза, а также цистерны с химическими отходами. С октября 2018-го года в городе Усолье-Сибирского, где проживают 76,8 тысяч человек, действует режим ЧС в связи с опасностью утечек ядовитых веществ.