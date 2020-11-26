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Политика

Санду намерена добиваться вывода российских войск из Приднестровья

При этом избранный президент Молдавии признала, что формат урегулирования еще не найден
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Санду намерена добиваться вывода российских войск из Приднестровья

Санду намерена добиваться вывода российских войск из Приднестровья

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Избранный президент Молдавии Майя Санду сообщила о своем намерении продолжить добиваться вывода российских войск из Приднестровья.

«Я буду добиваться вывода оперативной группы российских военных из Приднестровья - это официальная позиция Республики Молдова, которая не менялась, и я продолжу ее продвигать», - заявила политик в интервью телеканалу Moldova 1.

По ее словам, в данной позиции нет ничего нового и все правительства Молдавии имели точку зрения, согласно которой оперативная группа должна быть выведена, а боеприпасы вывезены. «Очень важно восстановить территориальную целостность и независимость Республики Молдова», - добавила она.

При этом Санду признала, что формат урегулирования еще не найден, но отметила, что в ее планах нет активизации сотрудничества с НАТО.

Напомним, Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой перерос в вооруженное противостояние в 1992 году. Российские «голубые каски» были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья.

В Приднестровье на сегодняшний день расквартирована Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около тысячи солдат и офицеров, которые задействованы в проведении миротворческой операции.