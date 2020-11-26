Грозившего «залить Москву кровью» адвоката Хасавова приговорили к шести годам колонии

Суд приговорил скандального адвоката к шести годам колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чеченского адвоката Дагира Хасавова, который несколько лет назад «прославился» на всю страну скандальным обещанием «залить Москву кровью», Измайловский суд столицы приговорил к шести годам колонии общего режима.

Такое решение было принято судом на заседании в четверг, 26 ноября, по уголовному делу о принуждении к даче показаний группой лиц. На скамье подсудимых вместе с Хасавовым находились еще два фигуранта, одному из которых суд назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, другой получил три года колонии.

«Дагира Хасавова суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 309 УК РФ («Принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой»). Ему назначено шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», - сообщил ТАСС адвокат осужденного юриста Александр Лебедев.

Он добавил, что сторона намерена «обязательно обжаловать» этот приговор, так как настаивает на невиновности Хасавова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, весной 2012 года адвокат из Чечни заявил в интервью телеканалу РЕН, что российские мусульмане не хотят идти в светский суд, и потому в стране необходимо ввести шариатский, а иначе «Москву зальют кровью и превратят ее в мертвое озеро».