Иммунолог рассказал, при каком условии риск заражения коронавирусом снизится почти полностью

Для почти полного снижения риска заражения COVID-19 при контакте и здоровые, и заразившиеся коронавирусом люди должны надеть маски Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Риск заразиться коронавирусом почти исчезнет, если при контакте с заражённым в маске будет не только больной, но и здоровый человек. Если маска будет только на заразившемся, риск передачи вируса составит около пяти процентов. Если в масках будут оба, угроза сокращается до полутора процентов, рассказал российский иммунолог, академик Алексей Тутельян.

При этом если без масок будут и здоровый, и заражённый, шансы заразиться возрастают до 70%, отметил иммунолог в беседе с "Интерфаксом".

Ранее сайт KP.ru рассказывал об опасности ношения цветных или чёрных масок. Кандидат медицинских наук рассказала, что они могут стать причиной раздражения на коже, если сделаны из химически окрашенной синтетики. Кроме того, цветные маски часто носят, не стирая, что может спровоцировать акне.