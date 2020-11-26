Врач предупредила об опасности ношения цветных масок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цветные лицевые маски могут стать причиной раздражения на коже, если они сделаны из химически окрашенной синтетики. Об опасности разноцветных средств индивидуальной защиты рассказала ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Института клинической медицины Склифосовского, кандидат медицинских наук Елена Морозова.

- Часть вижу на улице людей в черных масках. В них есть краситель, который может спровоцировать кожную реакцию. Иногда пациенты жалуются на неприятный химический запах изделий. Из-за ношения такой маски может появиться дерматоз, потому что черный краситель аллергенный, - объяснила врач, чьи слова цитирует агентство городских новостей «Москва».

Елена Морозова сообщила, что тканевые цветные маски надо регулярно менять и стирать, а также обращать особое внимание на производителя и качество товара. Чаще всего маски разных цветов носят дети. Если средство защиты долго не менять или не стирать, то может усугубиться подростковое акне, предупредила кандидат медицинских наук. Медик рекомендовала выбирать одноразовые медицинские маски и регулярно их менять.

Напомним, что накануне эксперты Национального госпиталя Дании оценили эффективность лицевых защитных масок от коронавируса. Они выяснили, что это средство защиты может снизить риск заражения коронавирусной инфекции на 15–20 процентов.