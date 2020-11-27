Роспотребнадзор предложил продлить карантинные меры в школах на весь 2021 год

Карантинные меры в школах могут продлить на весь будущий год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор предложил продлить действие постановления об ограничительных мерах по коронавирусу для школ ещё на год, до 2022 года. Документ запрещает проводить массовые мероприятия с участием разных групп детей в школах, детских садах, оздоровительных лагерях и учреждениях дополнительного образования. Текущее постановление действует до 1 января 2021 года. Проект нового постановления опубликован на портале правовой информации.

По постановлению от 30 июня массовые мероприятия в детских организациях разрешены только в лагерях на открытом воздухе и только с детьми одного отряда. Кроме того, документ сделал обязательной термометрию детей при каждом посещении школ и детских садов

Кроме того, большинство уроков у каждого класса должны проходить в одном закреплённом за ними кабинете, каждая детская организация должна быть обеспечена антисептиками, а игрушки в детских садах должны обрабатывать каждый день.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин отметил сохранение качества школьного образования, несмотря на переход к дистанционному обучению.