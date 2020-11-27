Эксперт перечислил симптомы "постковидного синдрома" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перенесшие коронавирус люди часто замечают у себя различные последствия заболевания. Это так называемый «постковидный синдром». Врач-терапевт и сомнолог Александр Мельников объяснил kp.ru, в чем он заключается.

- Последствия для тех, кто был в реанимации и на ИВЛ будут тяжелее. Однако уже с полгода циркулируют данные о том, что у людей, перенесших ковид в так называемой «легкой форме» (то есть без госпитализации, кислородной терапии или ИВЛ, - прим. ред.), тоже есть последствия. Болезнь не проходит для них бесследно, - рассказал Мельников в интервью kp.ru.

Среди самых распространенных симптомов врач назвал общую слабость, боли в мышцах, головные боли и снижение когнитивных способностей. По сути, большая часть этих признаков повторяет ту картину, которая наблюдается у пациентов в острой фазе заболевания. Новые симптомы после болезни появляются достаточно редко.

Специалист добавил, что остаточные явления появляются после любой вирусной инфекции, и COVID-19 - не исключение. А вот как долго они будут наблюдаться - это уже вопрос. Исследований на эту тему пока очень мало.

Но бывают и везунчики, которых последствия коронавируса обходят стороной. Они просто забывают о том, что вообще болели.

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