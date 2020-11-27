Эксперт объяснил, почему люди начинают "болеть", прочитав симптомы в интернете Фото: Андрей АБРАМОВ

Перенесшие коронавирус очень часто замечают у себя различные последствия болезни. Правда, иногда их на самом деле нет, а люди лишь накручивают себя. Как объяснил врач-терапевт и сомнолог Александр Мельников, кажущиеся постковидные симптомы могут быть следствием психосоматики.

- Страх, тревога есть и у тех, кто не болеет, но боится заболеть и у них, бывает, что при отсутствии ковида проявляется очень серьезная выраженная психогенная симптоматика, - рассказал врач в интервью kp.ru.

Специалист добавил, что в интернете люди часто объединяются в различные группы и обсуждают там свои симптомы. В итоге они входят друг с другом в такой резонанс, что их болезненное состояние только усиливается.

- Поэтому психосоматические расстройства, безусловно, должны учитываться, когда мы оцениваем «постковидный синдром». - заключил врач.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Почему "легкий" коронавирус грозит серьезными осложнениями: эксперты раскрыли новые факты о Covid-19

Врач-терапевт назвал факторы, которые могут обернуться серьезными последствиями после перенесенного заболевания (подробности)