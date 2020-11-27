Российские продавцы AliExpress смогут доставлять заказы в «Пятерочку»

Российские продавцы AliExpress смогут доставлять заказы в магазины «Пятерочка» Фото: EAST NEWS

Российские продавцы AliExpress теперь смогут доставлять заказы в магазины "Пятерочка". Раньше это могли делать только продавцы из Китая, Турции и стран Европы.

Клиенты смогут забрать заказы на кассе магазина или в постаматах сети. Оформить заказ также довольно просто. Для этого достаточно выбрать способ доставки «Самовывоз 5Post («Пятерочка») и отметить на карте ближайший пункт выдачи 5Post. Как только товар доставят в магазин, покупатель получит SMS. Потом у него будет 7 дней на то, чтобы забрать свой заказ. Полный список пунктов выдачи 5Post можно посмотреть во время оформления заказа в личном кабинете.

На сегодняшний день у AliExpress есть уже более 22 тысяч российских продавцов. Теперь они получат возможность доставлять товары в более чем 11 тысяч постаматов и пунктов выдачи сети в 600 городах страны.

- Доля выдачи заказов через постаматы стабильно растёт. Мы рассчитываем, что в сегменте российских продаж в течение ближайших двух лет может превысить половину от общего объёма доставок, - рассказала Ксения Киянцева, руководитель по стратегическому развитию постаматной сети «Цайняо».