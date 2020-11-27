Жириновский прокомментировал идею о сокращении чиновников

Жириновский прокомментировал идею о сокращение чиновников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в программе «Итоги недели с Жириновским» в эфире Радио «Комсомольская правда» ответил на вопрос, возможно ли в России сократить чиновников, чтобы не выросло десять новых на месте одного.

По словам Жириновского, чиновников можно «вполне сокращать». Депутат напомнил про реформу 2004 года, когда министерства разделили на три части, а позже поняли ошибку.

«Сейчас поняли ошибку, начинаем гармошку сворачивать, чтобы было дешевле, оперативнее … Я обрадовался, подумал, может быть, наконец, наведут порядок. И что выяснилось? Госкорпораций много. Не могут израсходовать деньги. А они же госкорпорация, это не частный сектор», - заявил он.

По его словам, на сегодняшний день часть госкорпораций загоняют под ВЭБ, где будет «мощный монстр, огромный такой клубок различных структур, все эти институты развития».

При этом Жириновский указал на нехватку людей, которые «годами, столетиями управляли». Он заявил, что сегодня, если посмотришь в биографию любого руководителя, то окажется, что он родом из деревни, и первый раз на работе такого рода.

«Конечно, он не умеет. Он не виноват. Надо, чтобы его прадед уже был бы губернатором, дед был бы министром, тогда правнук что-то научится делать», - добавил политик.