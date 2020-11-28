Врач сказала, почему человек может переболеть гриппом и даже не заметить этого Фото: Олег ЗОЛОТО

Грипп, как принято считать в обществе, чаще всего протекает с характерными для него симптомами. У человека поднимается температура, появляется жар и другие неприятные ощущения. О том, можно ли переболеть гриппом таким образом, что его даже не заметишь, kp.ru рассказала врач-вирусолог, кандидат медицинских наук Анна Дёмина.

- Существует три типа вируса гриппа: А, В и С. Для первых двух всегда характерны какие-то клинические проявления. Бывает легкое течение, с очень коротким периодом заболевания , около 3-4 дней с температурой, которая держится в районе 38 °С в течение 2-3 дней. А бывает и тяжелое, – пояснила Анна Дёмина.

Также врач добавила, что для гриппа С характерно легкое или даже бессимптомное течение. Именно поэтому человек может переболеть им и даже не заметить, что у него вообще была болезнь.

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