Врач предупредил: аллергия на какао редко встречается у людей

У некоторых людей редкий вид аллергии Фото: Иван ПРОХОРОВ

Аллергия на шесть животных, пыль, резкие запахи, орехи и фрукты - такая разная и в некоторых случаях опасная реакция организма на аллергены. Среди ее разновидностей есть и те, которые встречаются у пациентов реже всего.

Как рассказал kp.ru врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Анатолий Бала, крайне редко аллергическая реакция бывает на какао. Однако его добавляют во многие сладости, в том числе и в шоколад.

- Шоколад - это многокомпонентный продукт, в состав которого входит и какао. Он может быть включен в продукт как в виде порошка, так и в виде масла. При этом, в шоколаде содержатся молоко, яйца, различные добавки - орехи, соя, цедра цитрусовых и многое другое. Именно поэтому употребление шоколада может вызвать неблагоприятную реакцию организма, - объяснил эксперт.

Бала также отметил, что на сами какао-бобы аллергическая реакция проявляется у человека достаточно редко, чаще всего речь идет о псевдоаллергической реакции.

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