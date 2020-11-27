Китай введет импортные пошлины на вино из Австралии до 212% Фото: REUTERS

Министерство торговли Китая введет временные антидемпинговые пошлины на вино из Австралии в размере от 107,1 до 212,1 процента. Ограничения начнут действовать с субботы, 28 ноября.

Как передает South China Morning Post, в ведомстве указывают на то, что австралийские виноделы поставляли в Китай дешевый продукт, и таким образом наносили ущерб местным производителям.

По данным Wine Australia, КНР является крупнейшим направлением экспорта вин Австралии, на который за первые девять месяцев текущего года пришлось 39 процентов от общего объема поставок.

Котировки акций крупнейшей в Австралии винодельческой компании Treasury Wine Estates рухнули по итогам торгов в пятницу, 27 ноября, на 11,3 процентов

Министр торговли Австралии Саймон Бирмингем сообщил, что решение китайского Минторга вызвало тревогу среди сотен австралийских производителей, «которые добросовестно построили надежный рынок в Китае».

В то же время Министр сельского хозяйства Австралии Дэвид Литтлпрауд заявил, что страна будет бороться с решением Пекина.

«Правительство Австралии категорически отвергает любые обвинения в том, что наши производители занимаются демпингом продуктов в Китае, и мы продолжаем считать, что для этих заявлений нет оснований или каких-либо доказательств», - заявил он.

Напряженность в торговых отношениях между странами возросла после призыва Австралии провести всестороннее международное расследование обстоятельств распространения коронавирусной инфекции в мире.