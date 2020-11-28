Эксперт рассказал, как долго нам еще носить защитные маски от коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как долго нам еще носить защитные маски от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россиянам придется носить защитные маски в общественных местах и транспорте, пока коронавирус не приобретет сезонный характер, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Пока напряженная эпидситуация будет сохраняться, масочный режим будет сохраняться. До того момента, пока распространение вируса не приобретет такие масштабы, когда он (вирус) станет обычным сезонным насморком», - сказал эксперт в интервью телеканалу «Россия-24».