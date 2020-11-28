Роскомнадзор попросил IT-компании создать видеохостинг, чтобы заменить YouTube

В России могут появиться собственные видеохостинги на фоне цензуры YouTube Фото: Shutterstock

Роскомнадзор предложил российским IT-компаниям создать отдельные видеохостинги для российских СМИ после того, как администрация YouTube ввела полный запрет на создание каналов информационному агентству ANNA News (Analytical Network News Agency).

Кроме того, Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием "в максимально короткие сроки" возобновить доступ агентства к YouTube-каналам информационного.

- Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации, - сказано в сообщении Роскомнадзора.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Роскомнадзор обратился к Google с требованием о снятии ограничений с YouTube-канала "Соловьёв Live", который принадлежит Владимиру Соловьёву. Ведомство заявило, что материалы канала перестали попадать в тренды YouTube, хотя раньше входили в список регулярно.