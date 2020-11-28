По заказу Минтруда РФ было проведено исследование, посвященное травматизму на работе и вопросам охраны труда

В настоящее время снижение травматизма и утраты здоровья на работе представляет собой одну из важнейших задач на национальном уровне Фото: Михаил ФРОЛОВ

В его основу легли интервью с экспертами, представляющими, в частности, профильные СМИ и онлайн-ресурсы, органы власти федерального и регионального уровня, корпоративный сектор. Также в рамках исследования было опрошено 1005 респондентов – трудоустроенных граждан РФ в возрасте от 18 до 60 лет из 85 российских регионов.

Как полагают эксперты, в настоящее время снижение травматизма и утраты здоровья на работе представляет собой одну из важнейших задач на национальном уровне, и к ее решению должны подключиться государство и работодатели, а также сами работники. Служба охраны труда, на которую ложится обязанность контролировать выполнение всех необходимых норм, представляет собой один из важнейших элементов данной системы.

Для решения упомянутой выше задачи крайне важно задействовать эффективную систему просвещения и обучения, которая будет призвана объяснить работникам правила поведения, позволяющие избегать травмоопасных ситуаций и беречь свое здоровье. Для сотрудников необходимо регулярно проводить внутренние и отраслевые мероприятия по информированию и просвещению, цель которых состоит в предупреждении несчастных случаев при выполнении определенных видов работ с учетом особенностей производства и стажа работников.

Важно, чтобы обучение не было простой формальностью, выполняющейся «для галочки». Оно должно быть простым и наглядным, и нужно, чтобы в результате у сотрудников формировались практические навыки безопасного поведения.

Также для рабочего процесса немалую роль играет использование средств индивидуальной защиты. Это могут быть СИЗ, которые применяются повсеместно в условиях пандемии коронавируса или специфические средства, необходимые при выполнении определенного вида работ. Охрана труда предполагает как закупку и подбор наиболее эффективных СИЗ, так и обучение сотрудников правильному их использованию.