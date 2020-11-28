Проект «Память поколений» в Тюмени завершает цикл уникальным форматом

В течение 2020 года мультимедийная экспозиция посетила 22 региона нашей страны. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» начала свое путешествие год назад. В 2019 году при участии Президента РФ В. В. Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось открытие художественной экспозиции в Московском «Манеже». Продолжением этого масштабного проекта стала мультимедийная выставка, куда вошло более 200 работ, «оживших» с помощью современных цифровых технологий.

В течение 2020 года мультимедийная экспозиция посетила 22 региона нашей страны, развернувшись на площадке Исторических парков «Россия – Моя история». Тюменская область стала последним регионом, где будет представлена выставка, и единственным, где экспозицию можно увидеть в двух форматах.

Оригиналы живописных полотен и скульптур из коллекций Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Государственной Третьяковской галереи, Государственного центрального музея современной истории России, Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации будут представлены в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

Среди них работы, которые датируются первыми днями войны: картина Бориса Дейкина «Запишемся в народное ополчение», модель скульптурной композиции Даниэля Митлянского «Реквием. 1941 год», работа Ивана Радимова «Двадцать восемь гвардейцев. Панфиловцы». Эти произведения невероятны по своей силе, они будто хранят отпечаток того времени. На выставке также будут представлены работы из фондов Музейного комплекса им. И.Я. Словцова: скульптура Виктора Мурашова «Генерал Д.М. Карбышев», картина Лидии Фроловой-Багреевой «Ленинградки.1941г.», триптих Остапа Шруба «Земля и небо» и др.

Мультимедийная экспозиция, представленная на площадке Исторического парка, позволяет увидеть не просто отпечаток, а прожить эти события вместе с художником. Благодаря внедрению спецэффектов в каждую экспонируемую картину знаменитые произведения из статичного живописного изображения превратились в документальные хроники. Вот письмо с фронта об окончании войны дрожит в руках «лактионовского» мальчика, а заунывный звук удаляющегося мессершмидта обрывает жизнь участников трагической композиции «Фашист пролетел» Аркадия Пластова. Последние секунды прощания в картине Гелия Коржева теперь не просто застыли в красках, а получили реальный хронометраж… Время неумолимо отсчитывает секунды.

Интерактивные тачскрин-панели дополняют художественные произведения интересными и вдохновляющими фактами из жизни в тылу и на передовой, хронологическими лентами событий и примерами малоизвестных подвигов.

«Мультимедийный проект «Память поколений», который уже увидели сотни тысяч людей, стал символом празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по всей стране, а экспозиция живописных и скульптурных оригиналов в Тюмени дополнит впечатление от выставки сильными образами» - сообщил директор Ассоциации исторических парков «Россия-Моя история» Иван Есин.

.