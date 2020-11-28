Песков прокомментировал возможность участия Путина в хоккейном матче на Красной площади

Участие президента России Владимира Путина в традиционном хоккейном матче на Красной площади обычно планируется достаточно оперативно перед Новым годом, однако на данный момент таких планов нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что участие главы государства матче нельзя полностью исключать.

«Обычно это планируется достаточно оперативно перед Новым годом. Пока не планировали. Но этого нельзя исключать», - заявил представитель Кремля, отметив, что речь идет об открытом воздухе, и с соблюдением определенных мер предосторожности вполне можно безопасно это сделать.