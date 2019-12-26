Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Владимир Путин вышел на лед катка на Красной площади, когда на часах на Спасской башне, которые в этой ситуации вполне могли сойти за хронометр стадиона, был уже одиннадцатый час ночи. Позади в этот день были визит в Белый дом на заседание кабинета министров, совет по нацпроектам и встреча с крупнейшими бизнесменами страны. Президент регулярно играет в хоккей вместе со звездами сборных СССР и России в матчах звезд Ночной хоккейной лиги. Но под Новый год уже сложилась традиция гонять шайбу на главной площади страны.

В отличие от партнеров по команде и соперников, облачавшихся в форму в раздевалке рядом с площадкой, Путин имел свою привилегию - он приехал на каток уже в полной экипировке. Одевшись «дома» - в Кремле, он просто вышел из микроавтобуса с клюшкой и в коньках, и лишь перед последним шагом на лед снял с лезвий чехлы.

В команде президента страны играли его постоянные партнеры министр обороны Сергей Шойгу, легенды отечественного хоккея Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов. Противостояли им губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман.

Страсти кипели уже на предматчевой разминке, дошло до того, кто Алексей Дюмин потолкался у борта — несмотря на полное вратарское облачение — с самим Сергеем Шойгу.

- Попробуем обыграть президентскую пятерку, - с боевым настроем сообщил Дмитрию Пескову Владимир Потанин.

И в самом деле «белые», игравшие против «красных» Путина, первыми открыли счет, да и в целом борьба была равная. Несмотря на поздний час и легкий мороз, вдоль бортов катка стояли болельщики, которые больше удивлялись возможности увидеть своими глазами президента в такой обстановке, чем болели за кого-то.

В перерыве президент поздравил с днем рождения олимпийского чемпиона Виталия Прохорова.

- Виталь, хотя бы один пас отдай! В честь дня рождения! - шутили над ним партнеры.

И все же матч вновь завершился победой команды Путина со счетом 8:5.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751767" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин вышел на каток на Красной площади.Дмитрий СМИРНОВ

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