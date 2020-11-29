Поклонская резко ответила на критику коллеги и предложила ему спеть с группой "ВИА Гра" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Наталья Поклонская назвала "моральной бедностью" высказывании коллеги по парламенту депутата Евгения Федорова в ее адрес.

Также представитель ГД предложила политику спеть песню, после его слов "пошла вон".

- А по поводу "пошла вон" - предлагаю ему спеть дуэтом с группой "ВИА Гра" одноименную песню, - сказала депутат РИА Новости.

Напомним, накануне Поклонская заявила, что хотела бы остаться в политике и в настоящее время ждет решения от партии "Единая Россия".

Тем временем, ее коллега Евгений Федоров в своем Telegram-канале написал: "Кому нужна разгильдяйка?" Кстати, Поклонская также утверждает, что там же была публикация, в которой политик интересовался, о чем она думала, когда "нарушала фракционную дисциплину". В результате своих размышлений Федоров предложил зампреду "пойти вон". Сейчас в Telegram такой записи нет.