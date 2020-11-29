Психолог назвал способ отвлечь человека от экрана смартфона Фото: Евгения ГУСЕВА

Зависимость от смартфонов у людей в нашей время проявляется очень четко: почти все люди постоянно держат в руках гаджеты, отвлекаясь на них даже во время важных бесед. Однако существует несколько эффективных способов отвлечь человека от экрана телефона. О них в интервью агентству «Прайм» рассказал психолог Дмитрий Синарев.

- Самый эффективный способ вернуть человека в реальность – это «разбить» его состояние. Вряд ли возымеют эффект попытки призывать человека отложить устройство и включиться в живой разговор. А вот достать свой смартфон и предложить собеседнику вместе их убрать более действенно, - объяснил эксперт.

Дмитрий Синарев отметил, что подобное действие может вызвать удивление и даже раздражение, однако точно привлечет к вам внимание. Прервать прочную связь с экраном смартфона может, если научиться управлять своим вниманием и осознанно его переключать в реальность. Отложив телефон, можно сделать небольшую зарядку, пробежаться или быстрой пройтись – любая физическая нагрузка является надежным способом возвращения в реальность.

Психолог отметил, что все это даст лишь кратковременный эффект. Когда человек осознано отдает предпочтение виртуальному общению, а не живому, у него повышается риск развития серьезных психологических проблем, с которым следует разбираться вместе со специалистами.