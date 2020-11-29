Умер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в «Звездных войнах» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Дэвид Проуз, британский актер, сыгравший Дарта Вейдера в классической трилогии «Звездные войны». Его не стало на 86-м году жизни, пишет в воскресенье, 29 ноября, издание Mirror.

Причиной смерти актера стала непродолжительная болезнь, сообщил его официальный представитель Томас Боуингтон.

- С глубочайшим сожалением и душераздирающей печалью для миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что Дэвид Проуз ушел из жизни в возрасте 85 лет, - сообщил он.

В юности Дэвид Проуз закончил Бристольскую грамматическую школу. Самая известная роль британского актера - физическое воплощение Дарта Вейдера в оригинальной легендарной трилогии. На экране зрители увидели только тело Проуза, облаченное в знаменитое черное одеяние главного антагониста «Звездных войн», - озвучил персонажа другой актер. На родине Дэвид Проуз также знаменит своей ролью супергероя по имени Человек Кодекса Зелёного Креста.