Демограф рассказал, влияет ли коронавирус на рождаемость Фото: Иван ВИСЛОВ

Американские ученые заявили, что в мире за последние месяцы значительно упала рождаемость. Такую тенденцию специалисты связали с пандемией коронавирусной инфекции. Однако, если подумать, ситуация должна быть противоположной, ведь люди уже долгое время сидят дома, и рождаемость должна только увеличиваться. Влияет ли коронавирус на данный процесс, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» доктор экономических наук, директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.

- Логика здесь едва ли есть. Люди сейчас могут заниматься тем, что приятно и доступно, но это совсем не ведет к рождению детей. В этом году в России мы не ждет больших изменений. Коронавирус у нас с марта, то есть будут рожать женщины, которые зачали детей до этого. Так что если коронавирус и повлияет, то только в следующем году, - объяснил демограф.

Эксперт отметил, что предвидеть эти показатели сложно, однако число рождений в России все равно должно уменьшиться. Будет ли в этом виновата пандемия или другие многочисленные факторы – это уже другой вопрос. В первую очередь, отметил Анатолий Вишневский, в стране сокращается число женщин в тех возрастах, в которых они рожают детей, то есть от 20 до 40 лет.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова сообщила, что последствия вируса сказались на уровне снижения рождаемости. Например, на территории Соединенных Штатов сокращение данного показателя уже достигло 10-15%, хотя с начала пандемии коронавирусной инфекции прошло меньше года.