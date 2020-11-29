Биолог предупредила о спаде рождаемости из-за коронавируса Фото: Андрей АБРАМОВ

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова рассказала о странных последствия пандемии коронавируса.

По ее словам, последствия вируса сказались на уровне снижения рождаемости. Так, например, в США уже сокращение достигает 10-15 процентов, хотя с начала эпидемии прошло меньше года. Об этом эксперт рассказала в прямом эфире на своем канале в YouTube со ссылкой на один из авторитетных американских журналов.

- У нас в США в октябре-ноябре уже наблюдался спад рождаемости по сравнению с предыдущим годом примерно на 10-15 процентов. Это очень странно. Беременность длится девять месяцев. И получается, что люди, как только услышали про плохую ситуацию в Китае, сразу же решили - детей рожать не будем. Этот спад уже сейчас заметен, - сказала доктор.

Однако Баранова не исключила, что спад рождаемости может быть связан с несвоевременной регистрацией родителями новорожденных малышей, в частности, из-за промедления с документами и действующими в стране ограничениями.