Глава "Вектора" рассказал, когда вакцину испытают на подростках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказала, что начало испытаний отечественной вакцины "ЭпиВакКорона" от covid-19 на подростках в возрасте от 14 до 17 лет планируется в декабре 2020 года.

- У нас нет сомнений в безопасности сыворотки для детей, но, чтобы расширить применение вакцины на детское исследование, необходимо пройти все соответствующие клинические испытания, - сказал Максютов, слова которого приводят РИА Новости.