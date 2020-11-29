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Глава "Вектора" рассказал, когда вакцину испытают на подростках

Сыворотка безопасна для детского организма, отмечают специалисты
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Глава "Вектора" рассказал, когда вакцину испытают на подростках

Глава "Вектора" рассказал, когда вакцину испытают на подростках

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказала, что начало испытаний отечественной вакцины "ЭпиВакКорона" от covid-19 на подростках в возрасте от 14 до 17 лет планируется в декабре 2020 года.

- У нас нет сомнений в безопасности сыворотки для детей, но, чтобы расширить применение вакцины на детское исследование, необходимо пройти все соответствующие клинические испытания, - сказал Максютов, слова которого приводят РИА Новости.

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