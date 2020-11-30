Ребенок пострадал при взрыве в многоэтажке в Ленобласти

Взрыв прогремел на 12 этаже в доме по улице Добровольского. Фото: соцсети

В результате взрывной волны в многоквартирном жилом доме в городе Всеволожске Ленинградской области пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Накануне на улице Добровольского в однокомнатной квартире произошел взрыв. Сейчас все причины и детали ужасного инцидента, оставившего без крыши над головой людей, выясняют специалисты. Мощность взрыва оказалось такой сильной, что не выдержали даже перегородки сразу в нескольких жилищах. По официальным данным, погибших в результате ЧП нет.

На данный момент оперативно решается вопрос по размещении людей.

Тем временем, глава региона Александр Дрозденко, слова которого приводит его пресс-служба, отметил, что администрация области выделит необходимые средства для помощи в восстановлении квартир, пострадавших при взрыве во Всеволожске.

Как писал "КП - Санкт-Петербург" со слов очевидцев, вокруг дома в радиусе по меньшей мере пятидесяти метров разбросаны осколки стекла и обломки мебели. А сама квартира, где произошел хлопок, изнутри полностью черная. На момент происшествия к дому оперативно прибыли сотрудники полиции, медики "скорых", а также пожарные расчеты.

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