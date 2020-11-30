Российские компании рассказали, как планируют провести корпоративы

Работодатели рассказали, какими будет корпоративы в этом году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На фоне пандемии коронавируса многие российские компании приняли решение провести корпоративы в непривычных форматах. Так, массовые гуляния по всей России решено было заменить на онлайн-развлечения.

К примеру, некоторые работодатели подготовили онлайн конкуры, во время которых вручат сотрудникам приятные подарки. Другие хотят провести онлайн-игры, в которых смогли бы принять участие работники сразу из нескольких филиалов.

«В начале декабря проведем онлайн-игру: выполняя задания (самостоятельно и в командах), сотрудники будут зарабатывать баллы, а затем обменивать их на призы. Состоятся ставшие уже традицией интеллектуальные игры, мастер-классы от сотрудников, «тайный Санта» (впервые дистанционный). Планируем записать праздничный подкаст - это совсем новый для нас формат. Новогодний творческий конкурс для детей тоже проведем в сети», - цитирует вице-президента одного из российских банков Елену Логинову «Российская газета».

Некоторые работодатели отмечают, что если раньше новогодний корпоратив занимал только один вечер, то теперь это может быть большой праздничный проект, который возможно растянуть на весь декабрь.

Самыми популярными онлайн развлечениями для сотрудников в этом году становятся квизы, онлайн-конкурсы, интеллектуальные игры, а также песенные конкурсы и мастер-классы.

Напомним, еще летом бизнес-омбудсмен Борис Титов призывал полностью не отказываться от корпоративов. Он отметил, что если на фоне пандемии придется на несколько месяцев полностью отказаться от развлечений, то подавляющее большинство представителей сферы шоу-бизнеса и ивента не смогут удержаться на рынке, пишет сайт argumenti.ru.