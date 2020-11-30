Мишустин заявил, что Запад злоупотребляет санкциями, чтобы сохранить лидерство Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Западные государства стремятся сохранить привилегированное положение, злоупотребляя санкциями и прибегая к протекционизму. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин, выступая 30 ноября на онлайн-совещании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества.

Премьер-министр России отметил, что сейчас в мире наблюдаются непростые процессы в политике и экономике.

- Не все страны готовы принять, что современный мир становится многополярным. Запад пытается сохранить привилегированное положение через политику экономического давления. Санкции становятся инструментом вмешательства во внутренние дела. Под надуманными предлогами вводятся протекционистские меры в торговле и инвестициях, - объяснил Михаил Мишустин.

По мнению главы российского кабинета министров, противоречия в политике и экономике обостряются из-за эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Несмотря на это, отметил Михаил Мишустин, среднее падение экономик стран ШОС в 2020 году будет меньше, чем спад мировой экономики.