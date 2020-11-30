Владимир Вдонин подарит детям новогоднее чудо

Все обращения взяты на контроль. Фото: Личный архив депутата

Традиционно, в преддверии Нового года одно из обращений коснулось темы подарков для детей. С просьбой помочь с этим к народному избраннику обратился руководитель муниципального центра социальной помощи семье и детям. Стоит отметить, что Владимир Вдонин уже не первый год принимает участие в благотворительной акции по обеспечению подарками детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Помимо этого, сладкие кульки получат и юные жители Нижнего Ломова, Спасска, Наровчата и Вадинска. Подарки уже закуплены и скоро будут вручены детям.

Также в ходе приема к депутату обратилась руководитель районного отделения организации «Женщины России». Ей были даны разъяснения по порядку сбора документов для получения звания «Ветеран труда Пензенской области».

Жительница города Спасска по телефону пожаловалась на неудовлетворительное состояние детского отделения местной участковой больницы. Депутат пообещал найти средства на его ремонт.

Все обращения были взяты на личный контроль Владимира Вдонина.