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Коронавирус Covid-19

Вакцина «Спутник V» не служит для чипирования населения, заверил эксперт

В настоящее время не существует технологии для внедрения чипов через вакцину
Ксения АНУФРИЕВА
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Вакцина «Спутник V» не служит для чипирования населения, заверил эксперт

Вакцина «Спутник V» не служит для чипирования населения, заверил эксперт

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» не содержит в своем составе компонентов, которые могли бы чипировать населения. Более того, в мире вообще не существует технологии для внедрения чипов через вакцину, заверил организатор клинических испытаний отечественного препарата и глава Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов на пресс-конференции в ТАСС.

- Никакого чипирования и близко тут нет. Это в принципе невозможно через вакцину. Нельзя чипировать или совершить другие заговорщические действия через компоненты вакцины. Можно только дать уверенность в безопасности от коронавируса, - подчеркнул эксперт.

Вадим Тарасов также заверил, что вакцина от центра Гамалеи не содержит генно-модифицированных элементов, то есть ГМО, - в ней есть только компоненты, которые воспроизводят антигены для борьбы с инфекцией.

Ранее абсурдные слухи о том, что вакцина содержит чипы опровергла в интервью kp.ru руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

Распространение коронавируса в мире