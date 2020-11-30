В Кремле надеются, что в вопросе миротворцев в Приднестровье не будет резких движений

Дмитрий Песков заявил, что изменение статус-кво в Приднестровье может привести к серьезной дестабилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия рассчитывает, что по теме миротворцев в Приднестровье не будет резких движений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что сообщил, что Россия намерена учитывать все возможные негативные последствия подобных шагов.

Песков напомнил в разговоре с журналистами, что Россия "выполняет очень важные функции" изменение статус-кво в Приднестровье может привести к серьезной дестабилизации в таком остром вопросе.

- Мы, конечно, рассчитываем, что все это будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений, - заявил также пресс-секретарь президента.

Песков также рассказал, что контакты с руководством Молдавии идут по линии дипломатов обеих стран.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что новый президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья и предложила заменить их на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.