На Украине подростки облили спиртом и подожгли друга ради «крутого видео» Фото: Евгения ГУСЕВА

Украинские подростки на территории Запорожской области облили спиртом и подожгли своего приятеля, чтобы сделать «крутое видео». Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел ночью на воскресенье. Полицейские получили сообщение из больницы Бердянска, куда доставили 12-летнего юношу с сильными ожогами по всему телу.

- Пострадавший пояснил, что его подожгли друзья. Парень согласился на это добровольно, компания хотела «снять крутое видео». Для этого двое сверстников потерпевшего в квартире одного из них облили парня спиртом и подожгли, снимая процесс на телефон, - говорится в заявлении.

Подростки объяснили также, что надеялась обойтись без причинения вреда здоровью своему товарищу: они хотели, чтобы на его одежде был виден огонь, но не подумали, что это приведет к ожогам. Приятеля они потушили в ванной комнате, и, испугавшись содеянного, отвели его домой.

В настоящее время пострадавший юноша находится в реанимации с ожогами 30 процентов тела. Полиция возбудила уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Наказание по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы.