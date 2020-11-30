Почему курс евро будет продолжать расти, объяснил эксперт

Эксперт объясни, почему курс евро будет продолжать расти Фото: REUTERS

Руль вновь начал ослабевать по отношению к доллару и евро. Так, европейская валюта поднялась выше 91 рубля впервые с середины ноября. Многие эксперты считают, что это очередные "качели", и через некоторое время рубль снова поднимется. Отчасти это правда, но цифры пока говорят об обратном.

- У нас «качели» не такие, что в одну сторону с одной амплитудой и с такой же в другую. Тенденция, увы, такая, что ослабевает российский рубль. И тенденция сохранится, - объяснил директор Института стратегического анализа Игорь Николаев в эфире радио "Комсомольская правда".

Эксперт отметил, что рост курса евро напрямую связан с ценами на нефть, которые сейчас снова пошли вниз.

- Поэтому что бы ни говорили, что рубль отвязался от цен на нефть, это, конечно, не так, к сожалению. Экономика продолжает оставаться сырьевой. И вот «качели» на мировом нефтяном рынке сказываются, они формируют «качели» на валютном рынке, - заключил Николаев.