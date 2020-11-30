Российские школьники назвали самые нелюбимые блюда в столовых

Российские школьники назвали самые нелюбимые блюда в школьных столовых Фото: Олег ЗОЛОТО

Российские школьники назвали свои самые нелюбимые блюда в школьных столовых. Среди них рыбные котлеты, жареная печенка, гороховое пюре и перловка. Кроме этого, ученики не в восторге от полуфабрикатов и "серого омлета".

Всего в опросе приняли участие три с половиной тысячи школьников. Как оказалось, у них накопилось немало претензий к школьному питанию.

- Размером порций недовольны 30% детей. Более 50% имеют претензии к качеству еды. 48,2% учеников отметили, что еда не всегда доходит до них в нужной температуре, - рассказывает исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Ирина Плещева.

Она добавила, что 29,4% не довольны графиком питания. А 32,7% считают, что санитарное состояние столовых оставляет желать лучшего.

Плещева отметила., что все желающие могут принять участие в проекте "Шеф в школе" и побыть «разборчивыми дегустаторами». Тем самым ученики помогут мониторить ситуацию с питанием в своих школах.