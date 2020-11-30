Путин обсудил с лидером Узбекистана использование российской вакцины от коронавируса

Путин обсудил с главой Узбекистана использование российской вакцины от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым вопросы борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Особое внимание уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая использование российской вакцины", - отметили в Кремле.

Беседа лидеров состоялась по инициативе узбекистанской стороны. Также была затронута тема подготовки к предстоящему в декабре заседанию Совета глав государств - участников СНГ, которое пройдет под председательством Узбекистана в формате видеоконференции.

Отмечено, что были затронуты насущные вопросы двусторонней и региональной повестки дня,

«Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества с акцентом на расширение торгово-экономических связей", - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, что о пандемии коронавирусной инфекции ВОЗ объявила 11 марта 2020 года. За все время в мире инфекцией заразилось свыше 60 миллионов человек.